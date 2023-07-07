Ведутся переговоры об интеграции цифрового маната в сеть Visa

Источник: Агентство международной информации Trend

Visa и Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсуждают интеграцию цифрового маната в сеть Visa.

Об этом сказала в интервью вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

По ее словам, Visa и азербайджанский регулятор ведут открытый и конструктивный диалог о том, чтобы найти подходящие форматы взаимодействия и сотрудничества.

"Вопросы условной интеграции цифрового маната в сеть Visa сейчас на стадии обсуждения", - поделилась она.

Также Дорош подчеркнула, что правительства и центральные банки очень многих стран работают над созданием национальной цифровой валюты. Вместе они пытаются определить и создать подходящую инфраструктуру для цифровых денег, понять направления их применения.

"Сейчас ЦБ Азербайджана, как и других стран, работает над тем, чтобы ответить на важные вопросы: какой должна быть инфраструктура, архитектура решения и как оно будет использоваться? Как регулятор в качестве эмитента будет взаимодействовать с коммерческими банками? Мы, как Visa, ведем открытый и конструктивный диалог с ЦБА, чтобы найти подходящие форматы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества по этим и другим вопросам", - добавила Дорош.

Отметим, что ЦБА в сотрудничестве с международными мозговыми центрами, финансовыми организациями и банками ведет работу по разработке национальной цифровой валюты. Регулятор, как сообщалось ранее, активно отслеживает роль цифровой валюты в монетарной политике, денежно-кредитной трансмиссии.

В области разработки цифрового маната регулятор работает с Международным валютным фондом. Ведутся поэтапные работы по формированию концепции этой валюты, а также исследования по оценке возможных рисков.