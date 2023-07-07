https://news.day.az/economy/1579481.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Июльские пенсии по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району сегодня выплачены Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.
Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве, в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц в других регионах Азербайджана, а также пенсии лиц, имеющих право на получение пенсии на льготных условиях.
Напомним, что среднемесячная сумма пенсий за январь-май увеличилась на 18 процентов (до 433 манатов), а среднемесячная сумма пенсий по возрасту - на 17 процентов (до 466 манатов).
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