Обсужден вопрос поставки азербайджанской нефти на НПЗ в Таджикистане

Обсужден вопрос транспортировки сырой нефти из Азербайджана для нужд нефтеперерабатывающего завода СЭЗ "Дангара" в Таджикистане, сообщает в субботу Day.Az.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономического развития и торговли Таджикистана Завкизода Завки Амина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Стороны уделили внимание вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных промышленных предприятий, в том числе в рамках свободных экономических зон Таджикистана.

Кроме того, они обсудили привлечение капитала в реконструкцию завода ОАО "Таджикская Алюминиевая Компания", экспорт алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, импорт глинозема из Азербайджана в Таджикистан, переработку сельхозпродукции, предоставление скидок на грузовые перевозки по железной дороге, развитие туризма, поиск и разведку месторождений Таджикистана, а также увеличение двусторонней торговли.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Таджикистаном в январе-мае 2023 года составил 1,349 миллиона долларов США.