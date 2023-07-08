https://news.day.az/economy/1579759.html Обсуждены возможности сотрудничества KOBİA с Торгово-промышленной палатой России
Обсуждены возможности сотрудничества KOBİA с Торгово-промышленной палатой России
В рамках делового визита в Москву представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) посетили Торгово-промышленную палату Российской Федерации.
Как сообщили Day.Az в KOBİA, в ходе встречи председателя совета директоров организации Орхана Мамедова и вице-президента Торгово-промышленной палаты России Дмитрия Курочкина состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и реализации совместных инициатив с участием малого и среднего бизнеса.
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