Обсуждены возможности сотрудничества KOBİA с Торгово-промышленной палатой России

В рамках делового визита в Москву представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) посетили Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

Как сообщили Day.Az в KOBİA, в ходе встречи председателя совета директоров организации Орхана Мамедова и вице-президента Торгово-промышленной палаты России Дмитрия Курочкина состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и реализации совместных инициатив с участием малого и среднего бизнеса.