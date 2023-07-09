"Азтелеком" о перебоях в услугах телекоммуникации в некоторых районах Азербайджана

Перебои, произошедшие в некоторых районах Азербайджана в услугах телекоммуникации, устранены.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в ООО "Азтелеком".

"Утром 9 июля была повреждена магистральная линия ООО "Азтелеком", проходящая через территорию Сальян-Алят. В результате аварии в некоторых регионах произошли перебои в работе интернета и связи.

ООО "Азтелеком" незамедлительно мобилизовало все возможности и приняло меры по устранению проблемы. На данный момент проблем с оказанием услуг нет", - сообщили в ООО.