Германия работает над привлечением в Азербайджан компаний в области ВИЭ

Источник: Агентство международной информации Trend

Немецко-азербайджанская торговая палата работает над привлечением в Азербайджан немецких компаний в области возобновляемых источников энергии.

Об этом в интервью сказал исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Тобиас Бауманн.

По его словам, в 2022 году Азербайджан посетила делегация по вопросам возобновляемых источников энергии.

"У нас есть программа министерства экономики и климатических действий, и она поддерживает бизнес-делегации по перспективным темам, таким как развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Мы знаем, что Азербайджан в области ВИЭ имеет высокий потенциал. Мы видим большой интерес в немецком деловом сообществе в этом секторе. Кроме того, наша торговая палата организовала Форум по экономической устойчивости и провела встречи в формате B2B. Наши компании изучают азербайджанский рынок, его условия и правовую среду. У нас есть 2-3 проекта, над которыми мы сейчас работаем. Немецкая сторона ведет переговоры с правительством Азербайджана об участии в аукционах по возобновляемой энергии. Есть некоторые аспекты, которые необходимо прояснить, например, цену. В Азербайджане действительно низкие потребительские цены на электроэнергию, что не очень привлекательно для крупных немецких инвесторов. Считаю, что инициативы сотрудничества могут исходить от средних компаний. Есть также и другие возможности, которые сегодня обсуждаются между немецкими компаниями и азербайджанской стороной. Если аукцион состоится, я думаю, найдутся возможности, которые удовлетворят интересы немецких участников торгов", - сообщил он.

Кроме того, Германия, по словам Бауманна, рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана, а сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Uniper, по его мнению, имеет огромные перспективы в этом вопросе.

"Uniper является одним из крупнейших поставщиков газа в нашу страну, и сотрудничество с SOCAR очень ценно с точки зрения транспортировки газа из Азербайджана по Южному газовому коридору в Германию. Мы должны рассмотреть необходимость увеличения поставок газа из Азербайджана в Германию, так как это то, что нам понадобится в будущем. Документ, подписанный между Азербайджаном и Еврокомиссией, предусматривает удвоение поставок газа из Каспийского региона в Европу к 2027 году, и я думаю, что Германия получит неплохую долю этих поставок, обеспечиваемых Uniper", - отметил он.

Бауманн заявил, что немецкие компании готовы поддержать Азербайджан в производстве и экспорте "зеленого" водорода.

"Благодаря долгосрочному партнерству и технологиям Германия может поделиться своим опытом и готова стать потребителем "зеленого" водорода из Азербайджана. Все, что связано с технологиями, решениями для повышения производительности - в этих областях немецкие компании имеют большой опыт, и соответственно мы рассматриваем здесь расширение сотрудничества. Также наши компании специализируются в областях сельского хозяйства, производства продуктов питания, разработки экологичных решений. На данный момент у нас есть проекты с пятью фермерами. Ожидается поставка им наших технологий", - сказал Бауманн.

Бауман также анонсировал сроки запуска энергетической газотурбинной установки для производственного объединения "Azerkimya" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию к концу августа-началу сентября. В настоящее время эта установка эксплуатируется в тестовом режиме. Проект откроет новые направления развития подобных проектов в Азербайджане для немецких производителей", - добавил Бауманн.

Он также коснулся вопроса развития экономических отношений и подчеркнул, что Германия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в секторах возобновляемых источников энергии, горнодобывающей промышленности и инфраструктуры.

"Мы видим Азербайджан в качестве одного из основных партнеров в области производства традиционной энергии. Считаю, что Азербайджан может сыграть большую роль на мировом рынке в области производства ВИЭ, а также водорода. Потенциал развития ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане позволит стране стать экспортером зеленой энергии. В то же время Азербайджан мог бы также экспортировать водород или водородную электроэнергию. Другим направлением сотрудничества мог бы стать горнодобывающий сектор. Эта область является одним из будущих секторов интересов Германии. У немецких производителей оборудования, технологий и методики есть большой опыт производства товаров для данного сектора. Помимо этого, мы обладаем немалым опытом и квалифицированным оборудованием, которое также можно использовать в горнодобывающем секторе Азербайджана. Развивать наше сотрудничество целесообразно также в области инфраструктуры и водоснабжения", - сказал он.

Завершая интервью Бауманн отметил, что по итогам 2023 года Германия планирует увеличить экспорт в Азербайджан до более чем 500 миллионов долларов США.

"Положительное сальдо внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Германией в 2022 году составило свыше 1,2 миллиарда долларов. Германия экспортировала в Азербайджан товаров на 472 миллиона долларов, а импортировала - на 1,7 миллиарда долларов. Наибольший объем импорта Германии из Азербайджана пришелся на продукцию нефтегазового сектора", - добавил он.