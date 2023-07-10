ЦБ и Совет по медиации меняют систему решения финансовых споров

Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему "Способы успешного разрешения банковских споров".

По его словам, ЦБА для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Советом по медиации.

"Есть необходимость строгого соблюдения законодательства и акцентирования внимания на методическом руководстве, разработанном регулятором, по рассмотрению жалоб потребителей в финансовых учреждениях и наше сотрудничество с советом по медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров может существенно повысить эффективность этой деятельности", - добавил он.

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