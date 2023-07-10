ЦБ привлек международных партнеров для развития финансового рынка Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему "Способы успешного разрешения банковских споров".

По его словам, учитывая международную практику, Азербайджан имеет большой потенциал развития в направлениях кредитования как населения, так и бизнеса.

"Ипотечное кредитование в Азербайджане, можно сказать, доступно для всех граждан, чего трудно достичь в некоторых других странах. Также в Азербайджане бизнес-кредитование не испытывает особых проблем в получении финансов. Мы считаем, что работы регулятора по снижению и разрешению проблемных кредитов эффективны и мы в ближайшие годы достигнем наилучших результатов", - отметил Алиев.