ЦБ привлек международных партнеров для развития финансового рынка Азербайджана
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему "Способы успешного разрешения банковских споров".
По его словам, учитывая международную практику, Азербайджан имеет большой потенциал развития в направлениях кредитования как населения, так и бизнеса.
"Ипотечное кредитование в Азербайджане, можно сказать, доступно для всех граждан, чего трудно достичь в некоторых других странах. Также в Азербайджане бизнес-кредитование не испытывает особых проблем в получении финансов. Мы считаем, что работы регулятора по снижению и разрешению проблемных кредитов эффективны и мы в ближайшие годы достигнем наилучших результатов", - отметил Алиев.
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