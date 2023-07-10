ЦБ и Ассоциация банков сфокусировались на развитии банковского сектора на освобожденных территориях

Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Ассоциацией банков создана рабочая группа касательно будущей работы банков на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе научно-практической конференции на тему "Способы успешного разрешения банковских споров".

По его словам, как регулятор, так и ассоциация банков открыты к диалогу с банками и другими финансовыми институтами по их поддержке в работе на освобожденных территориях.

Отметим, что ранее гендиректор ЦБА Тогрул Алиев сказал, что между регулятором и азербайджанскими банками в этом направлении ведутся периодические переговоры.

"Мы ведем переговоры в области открытия филиала того или иного банка, установки ATM-терминалов и прочей банковской инфраструктуры", - отметил Алиев, подчеркнув, что в рамках программы "Большое возвращение" деятельность коммерческих банков и наличие банковской инфраструктуры очень важно для будущего населения.

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