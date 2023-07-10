https://news.day.az/economy/1580157.html Общая сумма выплаченных пенсий за год значительно увеличилась
Общая сумма выплаченных пенсий за год значительно увеличилась
В январе-июне 2023 года на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь выплачено 3 млрд 941 млн манатов, что на 21,4% (695 млн манатов) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, с начала 2023 года пособия и пенсии были повышены, а минимальная пенсия с 1 февраля повысилась с 240 манатов до 280 манатов.
Также критерий нуждаемости в 2023 году доведен до 246 манатов.
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