Общая сумма выплаченных пенсий за год значительно увеличилась

В январе-июне 2023 года на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь выплачено 3 млрд 941 млн манатов, что на 21,4% (695 млн манатов) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, с начала 2023 года пособия и пенсии были повышены, а минимальная пенсия с 1 февраля повысилась с 240 манатов до 280 манатов.

Также критерий нуждаемости в 2023 году доведен до 246 манатов.