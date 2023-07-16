Европейские акции начали снижаться на фоне дефляции в Китае

Европейские акции начали падать, так как в июне 2023 года уровень потребительской инфляции в Китае не изменился, а инвесторы опасаются очередного роста процентных ставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основной показатель фондового рынка Европы Stoxx Europe 600 снизился на 0,3% в начале торгов 10 июля, что является максимальным снижением с марта. Европейские акции находятся под давлением после того, как стало известно, что уровень потребительской инфляции в Китае в июне не изменился. Кроме того, акции Европы вступили во второе полугодие с ослаблением, так как на рынке сохраняются опасения по поводу роста ключевой ставки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты рынка посчитали, что перед Европейским центробанком (ЕЦБ) стоит непростая задача, так как необходимо найти правильный момент, когда стоит прекратить рост ставки. Большинство трейдеров на фондовом рынке ожидают отчетностей крупных компаний, чтобы оценить, как они справились с ростом инфляции и замедлением экономики Китая.

Некоторые аналитики указали, что несмотря на падение европейских акций, рынок сможет немного подняться в ближайшее время. Вполне вероятно, что многие показатели стабилизируются из-за хороших данных по инфляции в США.

31 мая портал WWD сообщил, что акции компании Capri Holdings, владеющей брендами Michael Kors, Versace и Jimmy Choo, упали на торгах на 10,3%, цена ценной бумаги составила $35,50.