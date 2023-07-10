SOCAR раскрыл детали разработки месторождения "Абшерон"
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская TotalEnergies начали добычу в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".
Как сообщили в понедельник Day.Az в SOCAR, в рамках перовой фазы планируется добыча четырех миллионов кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки.
Было отмечено, что добываемый с этого месторождения природный газ будет направлен на внутреннее потребление.
"Разработка месторождения "Абшерон" обеспечит дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса при конкурентоспособной технической стоимости и низкой интенсивности выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией TotalEnergies", - говорится в сообщении SOCAR.
Разработкой месторождения Абшерон занимается JOCAP, учрежденная SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron. Доли JOCAP и TOTAL E&P Absheron в этом проекте по 50 процентов. Контракт подписан сроком на 30 лет.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре