Микаил Джаббаров анонсирует совместное с Венгрией строительство завода

В Азербайджане будет построен завод по производству и розливу алюминиевых банок для напитков.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что в связи с этим событием между Джаббаровым и министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто подписано соответствующее соглашение.

"Соглашение о совместной деятельности было подписано между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и венгерской компанией Hell Energy на мероприятии, проведенном с участием министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто. Согласно документу, в Азербайджане будет построен завод по производству и розливу алюминиевых банок для напитков. Реализация проекта будет способствовать укреплению сотрудничества между деловыми кругами наших стран, увеличению местного производства и обеспечению занятости", - говорится в публикации министра.

Напомним, что 30 марта 2023 года между "Азербайджанской инвестиционной компанией" и Hell Energy было подписано инвестиционное соглашение направленное на укрепление торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Венгрией.