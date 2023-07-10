Микаил Джаббаров продвигает Алятскую свободную экономическую зону в Венгрии

Возможности Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) открывают новые горизонты для местных и иностранных, в том числе венгерских, инвесторов.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, об этом сказал министр Микаил Джаббаров в ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Джаббаров выразил уверенность в реализации новых совместных проектов между двумя странами.

"На территории Алятской СЭЗ на основе передовых технологий планируется строительство совместно с Венгрией завода с годовой производственной мощностью 700 миллионов единиц алюминиевых банок для напитков. Проект будет способствовать укреплению сотрудничества между деловыми кругами наших стран, постоянному росту ненефтяного сектора в Азербайджане, местного производства и обеспечению занятости. Азербайджано-венгерские отношения, основанные на взаимном уважении, развиваются по восходящей, расширяется торгово-экономическое партнерство. Имеются большие перспективы для развития сотрудничества с Венгрией в торговле, промышленности, энергетике, в том числе возобновляемой, инвестиционной и других направлениях", - добавил Джаббаров.

В свою очередь, Петер Сийярто отметил, что Азербайджан является надежным партнером, и подчеркнул важность постоянного развития политических и экономических отношений между странами, партнерства между деловыми кругами и реализации совместных проектов.

Отметим, что между ЗАО "Азербайджанский инвестиционный холдинг" и Hell Energy подписано соглашение о совместном строительстве завода. Согласно документу, на территории Алятской СЭЗ планируется строительство нового завода на основе передовых европейских технологий с годовой производственной мощностью 700 миллионов алюминиевых банок для напитков. На начальном этапе годовая мощность составит 415 миллионов банок. В рамках проекта планируется создать свыше 300 рабочих мест.