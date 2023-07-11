Газ с «Абшерона» положит конец домыслам недругов Азербайджана

Выступая в конце мая на церемонии открытия Бакинской энергетической недели, Президент Ильхам Алиев выразил надежду в ближайшем будущем получить хорошие новости с месторождения "Абшерон". И эти новости не заставили себя долго ждать. В понедельник, 10 июля французская компания TotalEnergies в партнерстве с SOCAR объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки этого каспийского газоконденсатного месторождения.

Месторождение расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы его оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата. С него планируется добывать в сутки 4 миллиона кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата. В процессе добычи планируется применять "зеленые" технологии с минимальными выбросами CO2.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" было подписано 27 февраля 2009 года. 21 ноября 2016 года SOCAR и TotalEnergies подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки.

"Ввод в эксплуатацию месторождения "Абшерон" для Азербайджана имеет очень важное значение. Особенно сейчас. Почему? Потому что с этого месторождения, как уже анонсировала компания TotalEnergies, ежегодно будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа в рамках первой фазы освоения. Эти 1,5 миллиарда кубометров пойдут на внутренние потребности Азербайджана, которые растут", - сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По словам эксперта, начало работ на "Абшероне" имеет значение и в глобальном масштабе. Ежегодно для внутреннего потребления консорциум "Шахдениз" поставляет 4-4,5 миллиарда кубометров газа. Теперь этот объем будет сокращаться, так как внутренний спрос будет удовлетворяться за счет газа с "Абшерона". Согласно контракту, в течение 30 лет объемы добываемого здесь в рамках первой фазы газа будут поставляться на внутренний рынок, причем, по фиксированной цене, что очень позитивный факт, подчеркнул наш собеседник.

"Азербайджан в лице консорциума "Шахдениз" получает возможность со второй половины этого года начать постепенное увеличение объемов экспортного газа. В результате мы в текущем году по сравнению с прошлым годом увеличим на 500 миллионов кубометров продажи на европейском рынке и на более чем 1 миллиард кубометров - на турецком рынке.

Это не только принесет стране прибыль. В последнее время приходится часто слышать различные провокационные домыслы и фантастические сценарии, распространяемые недругами нашей страны относительно того, откуда Азербайджан берет газ. Мол, у нас нет заявленных объемов. Усиленно продвигаются лживые слухи о якобы "реэкспорте" Азербайджаном российского газа и прочей чепухе. Противники нашей страны пытаются внушить мировому сообществу и нашим партнерам в Европе мысль о том, что они покупают не азербайджанский, а российский газ. Конечно же, это не так. И начало работ на "Абшероне" доказывает всем сомневающимся, что газа у Азербайджана достаточно. А еще полтора-два года - и с глубоко залегающих пластов "Азери-Чыраг-Гюнешли" мы получим природный газ в объемах, превышающих "абшеронский". Эти объемы тоже пойдут на экспорт и позволят удовлетворить потребности партнеров Азербайджана. Как старых, так и новых", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева