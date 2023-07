Источник: Агентство международной информации Trend

Visa нацелена на внедрение инноваций для финансового рынка Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

По ее словам, Visa в Азербайджане работает со всеми участниками финансового рынка.

"Государственный и частный сектора, финтехи и другие партнеры имеют свою специфику, но все они играют важную роль в развитии и движении рынка вперед. Ключевое место в этом процессе занимают банки. Они внедряют технологии Visa и с их помощью предоставляют своим клиентам возможность удобных переводов и оплат. Кроме того, в партнерстве с банками мы можем внедрять решения, которые делают жизнь физических и юридических лиц, предпринимателей более простой и безопасной с точки зрения проведения платежей. Кроме того, отношения Visa с местными банками Азербайджана крепнут и расширяются. Visa нацелена на развитие удобных и безопасных способов совершения платежей, внедрение инноваций и эффективное отрудничество с игроками финансового рынка Азербайджана. Сейчас мы видим, что даже люди старших поколений, которые раньше были готовы физически посещать банки для проведения банковских операций, все чаще выбирают удобные онлайн-решения и цифровые платежи", - поделилась она.

Дорош отметила, что для компании Visa поддержка малого и среднего бизнеса является стратегическим направлением на протяжении долгих лет.

"В первую очередь это связано с ускорением развития бизнеса и позитивным влиянием МСБ на экономики стран. Чем больше малые компании и предприятия используют удобные платежные технологии, тем скорее растут обороты бизнеса, и он развивается. Второй элемент, который для нас не менее важен - это поддержка локального бизнеса и местных предпринимателей. Мы очень активно работаем с нашими партнерами, создавая решения для микро-, малого и среднего бизнеса. Одним из таких решений является технология Visa Tap to Phone, которая позволяет принимать платежи по банковским картам с помощью мобильного устройства c NFC-модулем на базе Android. Решение Visa Tap to Phone предлагается вместе с Visa Business Card, что предоставляет предпринимателю возможность моментально воспользоваться денежными средствами", - сказала Дорош.

Также, по ее словам, Visa продолжит реализовывать в Азербайджане инициативу She's Next Empowered by Visa в 2023 году.

"Сейчас компания работает над созданием новых форматов в рамках инициативы, которые бы отвечали актуальному запросу местных предпринимательниц. В частности, речь идет об образовательных элементах: обучение онлайн-продажам, цифровому бизнесу, электронной коммерции, маркетингу и другим необходимым знаниям для успешного ведения бизнеса. Образовательные программы мы дополняем другими компонентами, такими как мотивация от успешных предпринимательниц и создание бизнес-комьюнити для поддержки и помощи. Ведущими секторами женского бизнеса являются красота и здоровье, розничная торговля, сельское хозяйство и продовольствие. Конечно, есть и особенные направления, например производство экологически чистых игрушек или создание развивающего контента для детей с особыми потребностями. Отмечу, что одним из призеров прошлогодней волны She's Next Empowered by Visa стала предпринимательница, которая делает такие игрушки своими руками. Денежный приз от компании Visa она намерена потратить на то, чтобы вывести свой продукт на рынок", - добавила Дорош.

Говоря о секторе кибербезопасности, Дорош сообщила, что ежедневно Visa "отбивает" десятки тысяч кибератак и продолжает инвестировать в сетевую безопасность.

"Вопросы кибербезопасности для компании Visa всегда были очень важны. В настоящее время мы продолжаем придавать этой теме большое значение, потому что новые технологии, нацеленные на улучшение жизни людей, которые появляются на глобальном рынке, в руках киберпреступников могут представлять угрозу. Например, различные сферы экономики уязвимы к такому виду киберугроз, как социальная инженерия. Другим направлением кибермошенничества, с которым мы часто сталкиваемся, являются фишинговые электронные письма в виде различных оповещений. Принимая во внимание эти тренды, мы в Visa еще больше фокусируемся на обеспечении кибербезопасности. Так, например, за последние пять лет мы инвестировали в развитие наших систем защиты и противодействия кибермошенничеству свыше девяти миллиардов долларов. Технологии, разработанные Visa с применением искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяют создавать эффективные системы мониторинга мошенничества и предотвращать попытки кибератак. Меры, направленные на совершенствование наших систем противодействия мошенничеству, приводят к тому, что, несмотря на появление новых алгоритмов мошенничества, Visa способна обезопасить своих пользователей от мошеннических операций", - подчеркнула она.

Дорош также отметила, что токенизация позволит изменить концепцию торговли и торговых взаимоотношений.

"В Азербайджане отмечается стремительный рост количества токенизированных транзакций. Темпы проникновения токенизированных платежей в Азербайджане опережают этот показатель в других странах, и это замечательно. Токенизация сегодня - значимый тренд, и эта технология будет расширяться и дальше. Токенизировать можно любой актив от фиатной валюты до государственных ценных бумаг, акций, облигаций, документов на недвижимость или машину. Любой актив, представленный в виде токена на цифровой платформе, очень легко можно мониторить, проверяя его состояние в режиме реального времени. Мы в Visa полагаем, что, когда этот тренд станет массовым, изменится сама концепция торговли и торговых взаимоотношений, потому что в цифровом мире можно будет торговать всем моментально и комфортно", - отметила она.

Что касается решения B2B Connect, то ее, по мнению Дорош, активно используют азербайджанские банки.

"Это решение является некарточным по своей сути. Решение создано на базе технологии блокчейн и позволяет быстро, безопасно, удобно и контролируемо перечислять юридическим лицам средства за границу в рамках внешнеэкономической деятельности бизнеса. В Азербайджане мы наблюдаем очень активный рост подключений банков к этой технологии. Азербайджан является страной с наибольшим количеством банков, которые работают с решением B2B Connect", - добавила она.