Оператор IGB поставил цель увеличить пропускную способности трубопровода

Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), в настоящее время работает над устойчивым планом увеличения пропускной способности трубопровода.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал исполнительный директор и член правления ICGB Джордж Сатлас.

"Увеличение мощности IGB до 5 миллиардов кубометров в год было частью самых первоначальных планов проекта еще до этапа строительства трубопровода. Однако ожидалось, что это станет основной темой для изучения, по крайней мере, через несколько лет после начала коммерческой эксплуатации, в зависимости от развития рынка и интереса. Мы уже активно обсуждаем эту возможность с греческим оператором системы передачи DESFA. Мы рассматриваем возможность расширения мощностей в соответствии с запланированным запуском СПГ-терминала в Александруполисе, поскольку эти инфраструктуры очень хорошо связаны", - сказал он.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.