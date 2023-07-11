Азербайджан и РФ привлекут крупногабаритные грузы в коридор Север-Юг

Между Азербайджаном и Россией ведутся работы по привлечению крупномасштабных грузов в транспортный коридор Север-Юг.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал начальник департамента грузовых перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эмиль Ахмедов.

По его словам, интерес к транспортному коридору Север-Юг динамично растет и в первом полугодии прошлого года по нему было перевезено 125 тысяч тонн грузов, а за шесть месяцев 2023 года - 388 тысяч тонн.

Отметим, что в 2023 году ожидается транспортировка через Север-Юг 17,6 миллиона тонн грузов в сравнении с 14,5 млн тонн в 2022 году. Автомобильным транспортом в 2023 году планируется перевезти 5,5 млн тонн грузов через Север - Юг. Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может вырасти до 41 миллиона тонн.