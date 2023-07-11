Растущие потребности Азербайджана в газе будут полностью удовлетворены

Французская компания TotalEnergies в партнёрстве с государственной нефтяной компанией SOCAR объявила вчера о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана. Разработка месторождения "Абшерон" обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса.

Как сказал во вторник Trend эксперт по энергетике Ильхам Шабан, "Абшерон" обеспечит поставку 1,5 млрд кубометров природного газа и около 500 тыс. баррелей конденсата в год, передает Day.Az.

По его словам, предполагается, что газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана, а конденсат - вывозиться на внешний рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Это более 4 миллионов баррелей в год. Помимо этого, Азербайджан закупает на внутреннем рынке 1,5 миллиарда кубометров газа, который удовлетворяет растущий спрос страны на газ. Последние два года Азербайджан импортирует газ. Удалось уменьшить объем импорта. Азербайджан ежегодно закупает 4 миллиарда кубометров газа на месторождении "Шах Дениз" для внутреннего рынка и может сократить эти объемы. Взамен он получает возможности для увеличения экспорта газа с месторождения "Шах Дениз" на внешний рынок. В результате мы получаем возможность увеличить объемы продаж как на турецкий, так и на европейский рынки", - сообщил эксперт.

Шабан отметил, что в прошлом году на европейском рынке было продано 11,4 млрд кубометров газа.

"В этом году эта цифра увеличится примерно на 500 миллионов кубометров. Причина, по которой мы не можем поставить больше азербайджанского газа в Европу- инфраструктура, которая уже работает на пределе своих возможностей. В нынешних условиях он не может пропускать более высокие объемы. В этом году мы увеличим объем более чем на 1 миллиард кубометров на турецкий рынок. На рынке Турции и Европы у нас есть возможности для маневрирования. Это создает хорошие условия для нашей страны. Когда возможность ограничивается на одном рынке, ее может заменить другой. Ввод в эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Абшерон" чересчур затянулся. Как минимум за шесть лет будет возможность обеспечить добычу газа в рамках следующей стадии месторождения", - подчеркнул он.

Отметим, что добыча с газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 километрах к юго-востоку от Баку, началась со стадии начальной схемы добычи. На этой стадии подводная добывающая скважина подключается к новой газоперерабатывающей платформе, соединенной с существующими установками SOCAR на "Нефтяных Камнях".