Стоимость азербайджанской нефти продолжает тренд на подорожание

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 июля 2023 года повысилась на 0,6 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,28 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,61 доллара - до 82,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,59 доллара, составив 60,32 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 июля повысилась на 0,74 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 79,53 доллара за баррель.