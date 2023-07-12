Ожидающие новостей из США трейдеры повышают стоимость нефти

Согласно торговым данным, мировые цены на нефть немного повышаются в среду утром, в преддверии ожидания публикации статистических данных из США, сообщает Day.Az.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросла на 0,14%, достигнув отметки в 79,51 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI также поднялись на 0,15%, до 74,94 доллара.

Инвесторы с интересом ожидают публикации статистики по инфляции из США, которую министерство труда страны опубликует позднее в среду. По мнению аналитиков, потребительские цены, по итогам июня, возможно, увеличились на 3,1% в годовом выражении, после роста на 4% в предыдущем месяце.

Кроме того, инвесторы также оценивают данные, опубликованные ночью перед средой Американским институтом нефти (API) относительно коммерческих запасов нефти в США. По оценкам организации, объем запасов увеличился на 3,026 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 7 июля. Официальная статистика будет опубликована министерством энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют небольшой рост на 0,48 миллиона баррелей после сокращения на 1,5 миллиона баррелей на предыдущей неделе.