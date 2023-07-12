Азербайджан работает над продвижением экспорта икорной продукции в ЕС

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) начало сотрудничество с соответствующими международными организациями по продвижению концепции "Единое здоровье", в связи с чем готовится план мероприятий.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

Председатель АПБА отметил, что реализация закона "О продовольственной безопасности" актуализировала концепцию "Единого здоровья", и эта концепция уже стала неизбежным требованием сегодняшнего дня. Было отмечено, что агентство также уделяет повышенное внимание вопросам биобезопасности, совместно с соответствующими государственными органами принимаются меры по обеспечению биобезопасности.

Тахмазли подчеркнул, что для увеличения экспорта икры в Европейский союз агентством был разработан и направлен в ЕС Национальный план мониторинга. Проект указанного документа был включен в список в приложении к документу комиссии Европейского союза от 8 марта 2023 года № 2023/514 и, таким образом, разрешил экспорт в ЕС икорной продукции рыб, выращенных в аквакультуре.

Тахмазли также сказал, что с момента начала деятельности агентство осуществило широкомасштабные мероприятия, связанные с продвижением здорового питания среди населения, и мероприятия в этом направлении продолжаются. Так, в Азербайджанском институте продовольственной безопасности будет создан специальный научный комитет, который подготовит "Справочник потребителей" и "Календарь здорового питания". На сайте агентства, в мобильном приложении и в аккаунтах социальных сетей будут созданы специальные разделы.