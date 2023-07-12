Микаил Джаббаров рассказал об увеличении налоговых поступлений в бюджет

В январе-июне 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 9,181 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 41,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министр отмечает, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 18,2 процента и достигли 5,199 миллиарда манатов.

"Повышение прозрачности экономики, сокращение масштабов "теневой экономики", легализация предпринимательской деятельности приводят к динамичному росту налоговых поступлений", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов (рост на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом). В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.