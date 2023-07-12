Ситуация с инфляцией улучшилась

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-июне 2023 года вырос на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в среду Day.Az.

Отметим, что на конец мая индекс потребительских цен составлял 13,1 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 15,1 процента. Непродовольственные товары подорожали на 11,4 процента, а платные услуги населению - на 10,5 процента.

В июне 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,6 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Июнь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 99,1 110,6 112,7 Продовольственные товары в т.ч. 97,9 111,5 115,1 Продукты питания 97,8 111,9 115,6 Алкогольные напитки 100,0 103,2 104,5 Табачные изделия 100,0 103,6 104,6 Непродовольственные товары 100,1 110,3 111,4 Платные услуги 100,1 109,8 110,5

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года