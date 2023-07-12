Ситуация с инфляцией улучшилась
Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-июне 2023 года вырос на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в среду Day.Az.
Отметим, что на конец мая индекс потребительских цен составлял 13,1 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 15,1 процента. Непродовольственные товары подорожали на 11,4 процента, а платные услуги населению - на 10,5 процента.
В июне 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,6 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
|
Июнь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
99,1
|
110,6
|
112,7
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
97,9
|
111,5
|
115,1
|
Продукты питания
|
97,8
|
111,9
|
115,6
|
Алкогольные напитки
|
100,0
|
103,2
|
104,5
|
Табачные изделия
|
100,0
|
103,6
|
104,6
|
Непродовольственные товары
|
100,1
|
110,3
|
111,4
|
Платные услуги
|
100,1
|
109,8
|
110,5
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года
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