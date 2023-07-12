Азербайджан и IFC обсудили возможности сотрудничества по проектам

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества по проектам.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с руководителем программ государственно-частного партнерства IFC по европейскому региону Мехитой Фанни, мы обсудили отношения нашей страны с этой организацией и проделанную работу в области государственно-частного партнерства", - говорится в публикации.

Отметим, что в прошлом году Агентство Азербайджана по развитию МСБ и IFC также обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства.