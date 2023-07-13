Баку стал пропускать больше казахской нефти

Во втором квартале этого года казахстанское АО "КазТрансОйл" экспортировало 347 100 тонн нефти с месторождения Тенгиз в порту Актау по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в компании.

Согласно информации, этот показатель в 18 раз превышает показатель первого квартала, когда было отгружено 19 200 тонн нефти с месторождения Тенгиз.

В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Между тем, в течение первого квартала 2023 года "КазТрансОйл" значительно увеличило объем нефти, транспортируемой по своей основной трубопроводной системе. Общий объем достиг 10,3 млн тонн, что свидетельствует о росте на 591 000 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.