«Абшерон» спасет Европу

Запуск газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Азербайджане очень хорошая новость как для Азербайджана, так и для европейских потребителей и энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend бывший посол США в Азербайджане, старший адъюнкт-профессор Американского университета Роберт Секута.

"В свете сбоев, вызванных войной в Украине, дополнительный природный газ сейчас крайне необходим в Европе и во всем мире. Каждая дополнительная молекула природного газа, которая может быть произведена и доставлена на мировые рынки сегодня, помогает обеспечить людей и предприятия необходимой энергией для предстоящей зимы", - сказал он.

Секута считает, что природный газ будет по-прежнему необходим для производства топлива, а также в качестве сырья для нефтехимического производства.

"Таким образом, в течение некоторого времени будет сохраняться спрос на газ из Азербайджана, Соединенных Штатов, Катара и других производителей природного газа. Что касается вклада газа в энергетическую диверсификацию Азербайджана, то он может быть значительным. Доход, который Азербайджан получает от производства и экспорта природного газа, может быть использован для разработки других источников энергии. Производители энергии в течение многих лет использовали доход от продажи нефти или газа для инвестирования в расширение текущего производства или в выявление и разработку новых месторождений энергии", - пояснил бывший посол.

Как сказал Роберт Секута, доходы, получаемые Азербайджаном от экспорта природного газа, могут быть использованы для развития других энергетических ресурсов, например, солнечной и ветровой, которые на данный момент являются чрезвычайно малоиспользуемыми источниками энергии в стране.

"Поступления от экспорта природного газа также могут быть использованы для модернизации существующих энергетических систем, например, электросети, а также для повышения энергоэффективности жилого фонда страны, других зданий и производств. В конце концов, в дополнение к сокращению выбросов углерода в результате более эффективного использования энергии также может быть достигнута значительная экономия денежных средств", - заключил он.

Отметим, что французская компания TotalEnergies в партнёрстве с государственной нефтяной компанией SOCAR объявляют о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По первоначальным оценкам запасы месторождения составляют около 300 млрд кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.

Разработка месторождения "Абшерон" обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса.

TotalEnergies и SOCAR владеют 50-процентной долей в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP.