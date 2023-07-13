Бум в сфере общепита в Азербайджане

В январе-июне этого года оборот в сфере общественного питания Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в реальном выражении вырос на 23,5% и составил 938,8 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, 50,6% оборота в сфере общественного питания в частном секторе приходится на юридических лиц, 49,4% - на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.