https://news.day.az/economy/1580913.html Азербайджанское сельское хозяйство на подъеме
Азербайджанское сельское хозяйство на подъеме
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2023 года в фактических ценах составила 5 865,2 миллиона манатов.
Из этого показателя на животноводство пришлось 2 897 миллионов манатов, а на растениеводство - 2 968,2 миллиона манатов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики.
Отметим, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сельскохозяйственное производство выросло на 3,4% (3,7%, - животноводство, 3% - растениеводство).
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