Совет директоров "PASHA Bank" формируется в новом составе

С 18 июля 2023 года будет сформирован совет директоров ОАО "PASHA Bank" в новом составе.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в PASHA Bank.

Так, согласно решению, принятому на общем собрании акционеров банка, Парвин Ахадзаде будет назначен членом совета директоров и главным риск-менеджером ОАО "PASHA Bank". Он заменит на этом посту Хаялу Нагиеву.

После окончания Азербайджанского государственного экономического университета со степенью бакалавра и магистра Парвин Ахадзаде продолжил обучение в бизнес-школе "Said" Оксфордского университета со степенью магистра в области управления бизнесом. Парвин Ахадзаде начал свою профессиональную деятельность в 2003 году в ОАО "ATA Bank", затем в течение девяти лет продолжил свою карьеру в Центральном Банке Азербайджана. В 2015 году он присоединился к PASHA Holding в качестве советника. Кроме того, Парвин Ахадзаде является председателем комитета по аудиту в ОАО "Kapital Bank" с 2015 года, а с 2016 года - в ОАО "PASHA Bank". С 2020 года он также занимает должность руководителя департамента аудита группы "PASHA Holding".

Отметим, что из 20-летнего профессионального опыта Хаялы Нагиевой 14 лет приходятся на "PASHA Holding" и "PASHA Bank". Она начала свою карьеру в "PASHA Bank" в качестве главного финансового директора, затем продолжила работу в качестве главного директора рисков. За эти годы Хаяла Нагиева сыграла большую роль в общем развитии "PASHA Bank", в том числе в стратегическом управлении, в создании основ локальной корпоративной стратегии управления рисками, особенно в формировании риск-функции ОАО "PASHA Bank" и подготовке специалистов по управлению рисками в банке.