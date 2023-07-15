Азербайджан сохраняет первенство на Каспии

Азербайджан сейчас имеет доминирующие позиции на Каспии по численности транспортных средств.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Азербайджан, отметил он, своевременно увеличил парк паромов. Строительство азербайджанской стороной новых паромов обусловлено динамичным развитием паромных грузоперевозок на Каспийском море в связи с новой геополитической ситуацией и активизацией Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"На совещании по итогам первого полугодия Президент Азербайджана особо подчеркнул возросшее значение транспортного сектора. Действительно, новая геополитическая ситуация способствует открытию новых транспортных маршрутов, и благоприятное географическое положение Азербайджана создает для нас дополнительные возможности. Глава государства, в частности коснулся состояния в республике морского транспорта. Могу сказать, что на сегодняшний день у Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) имеется 12 работающих паромов. Три-четыре находятся в запасе - на ремонте и позже могут тоже вступить в строй. Строится еще два новых парома. Бакинские паромы являются автомобильно-железнодорожными и железнодорожными. Перевозят вагоны, большегрузные автомобили, контейнера, строительную технику, металлопрокат, оборудование, трубы, а также пассажиров. Грузы доставляются в порты Туркменистана, Казахстана, России, направляются в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Украину", - сказал Агамирзаев.

По его словам, все суда, обслуживающие паромную переправу, ходят под азербайджанским флагом. Паромную переправу обеспечивает только Азербайджанское Каспийское морское пароходство. Пока что только суда ASCO осуществляют перевозку железнодорожных вагонов через море и играют роль своеобразного моста для железнодорожных и автомобильных грузоперевозок, отметил наш собеседник.

"В настоящее время паромный парк Азербайджана располагает двумя судами типа Rо-Рах. Отмечу, что в отличие от паромов типа Rо-Rо, эти суда предназначены для перевозки также и пассажиров. Первый такой паром был спущен на воду в марте 2021 года. Паром "Азербайджан" построен по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе по самым современным стандартам. Он способен перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузных автомобилей (TIR). Судно оборудовано грузовым лифтом, вертолетной площадкой, передовой системой стабилизации волн и двумя тяговыми локомотивами. В феврале прошлого года крупное австралийское морское издательство Baird Maritime включило паром "Азербайджан в список 300 лучших судов, построенных в 2021 году.

До последнего времени паром имел самую большую грузоподъемность по сравнению с другими паромами, которые работают на Каспийском море. Но 28 апреля 2022 года был введен в эксплуатацию еще один столь же мощный паром типа Ro-Pax - "Зарифа Алиева". В церемонии отправки судна в первое плавание - в казахстанский порт Курык - принял участие Президент страны Ильхам Алиев. Технические характеристики судна аналогичны "Азербайджану". Эти суда уже заняли свое особое место в перевозках по Транскаспийскому маршруту. Также хочу отметить, что Бакинский судостроительный завод это дополнительная привилегия Азербайджана. Валюта не уходит из страны - мы сами себе заказываем суда, а также принимаем заказы у прикаспийских государств. Чем улучшаем свои позиции в этой сфере", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева