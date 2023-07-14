Правильная модель управления экономикой привела к успеху

Дальновидная и прогрессивная модель управления экономикой, которая применяется в Азербайджане, позволила нашей стране стать очень актуальной в условиях нынешних геоэкономических перемен.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист Аслан Азимзаде. комментируя экономические показатели Азербайджана, озвученные на совещании по итогам полугодия Президентом Ильхамом Алиев.

В первую очередь, Азимзаде считает нужным обратить внимание на некоторые макроэкономические показатели, озвученные Президентом. За первые 6 месяцев текущего года ненефтяная промышленность увеличилась на 6,5 процента, а ненефтяной сектор - более чем на 3 процента. В период турбулентности в мировой экономике, когда макроэкономические показатели стран мира демонстрируют тенденцию к снижению, стабильное развитие ненфтяного сектора Азербайджана является ярким свидетельством того, что страна гибко реагирует на геоэкономические изменения и новые реалии мировой экономической системы. Кроме того, этот показатель позволяет говорить о наличии прогрессивной модели управления экономикой страны в условиях формирующегося нового технологического уклада, подчеркнул экономист.

"Еще один, на мой взгляд, чрезвычайно важный показатель, связан с государственным долгом, уровень которого продолжает снижаться. Так, сегодня соотношение государственного долга Азербайджана к валовому внутреннему продукту составляет менее 10 процентов, а это означает, что финансовые ресурсы страны используются эффективно. Для сравнения следует отметить, что этот показатель превышает 100 процентов в таких ведущих экономиках мира, как США, Япония и Китай. Несмотря на все возможности этих стран, подобный внешний долг ложится серьезным бременем на их экономики.

В то время, как наш внешний долг падает, поступления в государственный бюджет, наоборот, растут. Новые вызовы, сформировавшиеся в мировой экономике, стали причиной увеличения в прошлом году госбюджета Азербайджана. Думаю, это связано как с резким подорожанием энергоносителей, так и с заменой традиционных транспортно-логистических маршрутов альтернативными. Сегодня в связи со стратегическим расположением Азербайджана на стыке транспортных коридоров, страна получает большие дивиденды. Однако параллельно со стратегическим географическим положением, следует не забывать о большой работе в сфере развития инфраструктуры и решения технических вопросов в нашей стране. На протяжении многих лет, инвестируя в развитие транспортно-логистической инфраструктуры страны, Азербайджан многократно повысил свою актуальность в сегодняшних реалиях. Это связано с дальновидной и прогрессивной моделью управления экономикой, которую применяет Президент Ильхам Алиев", - сказал Азимзаде.

По словам экономиста, один из озвученных Президентом важных тезисов связан с "зеленой" энергетикой. Использование зеленой энергии на освобожденных территориях, а затем ее экспорт, в целом, выступит одним из основных направлений устойчивого развития и энергетической безопасности страны. Использование возобновляемых источников энергии сегодня может принести более высокие экономические дивиденды за счет эффективного и оптимального использования ресурсов в нашей стране.

Азимзаде считает важным обратить внимание и на социальные показатели. Если мы посмотрим на опыт стран мира, особенно переживших войну, то увидим, что не все они имеют широкий спектр подходов, не везде государства реализуют системную политику в целях обеспечения устойчивого развития социального обеспечения населения. Однако четыре социальных пакета, принятые в Азербайджане за последние 5 лет, сыграли свою роль и минимизировали риски, которые могут задеть интересы граждан из-за проблем, возникающих в мировой экономике, сказал Аслан Азимзаде.

Лейла Таривердиева