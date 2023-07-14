Назван объем импорта Азербайджаном авиакеросина из Туркменистана

С января по апрель 2023 года Азербайджан приобрел у Туркменистана 3,97 тысячи тонн керосина, предназначенного для реактивных двигателей, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно Государственному комитету по статистике Азербайджана, стоимость импорта керосина для реактивных двигателей из Туркменистана превысила 1,44 миллиона долларов США.

В то же время за первые четыре месяца текущего года Азербайджан также приобрел у Туркменистана 3,89 тысячи тонн газойля на общую сумму в 3,14 миллиона долларов США.

Производство топлива в Туркменистане имеет стратегическое значение для энергетического сектора страны. Благодаря обширным запасам природного газа и нефти, Туркменистан занимает важное место среди производителей и экспортеров энергетических ресурсов.

Отметим, что в прошлом году Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), который находится в Балканском регионе на западе Туркменистана, произвел свыше 426,1 тысячи тонн керосина.