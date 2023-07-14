Доклад ОПЕК послужил катализатором для роста нефтяных котировок

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного растут, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, Инвесторы продолжают оценивать доклад ОПЕК, опубликованный в четверг.

По состоянию на 8.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% - до 81,5 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 77,05 доллара.

Рынки продолжали оценивать данные доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее. Так, добыча нефти альянсом в июне, втором месяце добровольных сокращений, выросла на 91 тысячу баррелей в сутки к уровню мая - до среднего уровня в 28,19 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 250%.

"У цен на нефть есть некоторое пространство для роста, поскольку нефтяной баланс до конца года будет выглядеть все более напряженным", - сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 14 июля. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на пять - до 540 агрегатов.