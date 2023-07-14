Азербайджанская нефть демонстрирует положительную динамику

- Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 июля 2023 года повысилась на 0,38 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,49 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,4 доллара - до 83,3 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,35 доллара, составив 60,32 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июля повысилась на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,37 доллара за баррель.