Переехать в свой собственный дом, полностью перестроить его с нуля, заложить основу будущимсчастливым моментам - все это больше не останется лишь желанием. Так, с ипотекой от Yelo Bank, начиная всего с 7% годовых, ты сможешь не только стать собственником своего жилья, но и осуществить свои мечты.

Ты можешь получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом в размере 20% и сроком до 25 лет. Максимальная сумма составляет 150 000 AZN. Если у тебя есть дополнительные вопросы, тебе не нужно приходить в банк и ждать в очереди. Вместе с выгодными условиями ипотеки,Yelo Bank предлагает также ряд онлайн-услуг. Например, ты можешь зайти на сайт yelo.az, указать стоимость квартиры, первоначальный взнос и срок кредита в разделе ипотечного калькулятора, рассчитать платежи и оформить заявку. Также, нет необходимости идти к терминалу для ежемесячных платежей - онлайн-услуга "Оплата ипотеки" на сайте yelo.az доступна круглосуточно.



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