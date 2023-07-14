Осуществлять платежи посредством TamKart стало ещё выгоднее, т.к. проценты возмещаемого НДС теперь будут начисляться в двукратном размере. Таким образом просканировав в приложении ABB mobile чеки оплат, осуществленных дебетовыми и кредитными картами TamKart, можно заработать удвоенный НДС.

Для того, чтобы получить удвоенную сумму возмещаемого НДС, держатель TamKart должен для начала активировать функцию "2xEDVgerial" в приложении ABB mobile. Далее в течение 30 минут после проведенных безналичных платежей посредством TamKart необходимо просканировать полученный чек в приложении ABB mobile. Максимальная сумма возмещаемого НДС, которую возможно заработать в течение одного месяца составляет 50 АЗН.

Если вы еще не владелец TamKart, самое время приобрести эту карту, т.к. до 30 сентября платёжные карты Visa Classic, MasterCard Standard, TamGənc предоставляются клиентам совершенно бесплатно. Кроме того, при заказе платёжной карты в режиме онлайн ее доставка осуществляется также бесплатно. Теперь и Вы прямо сейчас закажите соответствующую карту бесплатно и воспользуйтесь возможностями кампании.

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