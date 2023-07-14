AZPROMO подпишет меморандум о взаимопонимании с ICIEC
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Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) подпишет меморандум о взаимопонимании с Исламской корпорацией по страхованию инвестиционных и экспортных кредитов (ICIEC), входящей в группу Исламского банка развития (ИБР), сообщает в пятницу Day.Az.

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