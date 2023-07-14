В Азербайджане возросло число трудовых договоров

С 2019 года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на более чем 362,9 тысячи.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"За это время количество трудовых договоров в частном секторе в ненефтяной сфере увеличилось на 330 тысяч. Такой рост можно объяснить успешной реализацией реформ, направленных на формализацию рынка труда и повышение прозрачности практики найма", - говорится в публикации.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2023 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,746 миллиона.