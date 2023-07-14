https://news.day.az/economy/1581293.html Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум - ФОТО
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум - ФОТО
Счетная палата Азербайджана и ЗАО "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает в пятницу Day.Az.
Согласно информации счетной палаты, в рамках меморандума стороны договорились о сотрудничестве в проведении анализов и подготовке предложений по дальнейшему повышению эффективности мер внешнего государственного финансового контроля.
Следует отметить, что меморандум направлен на поддержку расширения двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес в деятельности сторон, а также отношений сотрудничества в пределах их полномочий.
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