Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум

Счетная палата Азербайджана и ЗАО "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно информации счетной палаты, в рамках меморандума стороны договорились о сотрудничестве в проведении анализов и подготовке предложений по дальнейшему повышению эффективности мер внешнего государственного финансового контроля.

Следует отметить, что меморандум направлен на поддержку расширения двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес в деятельности сторон, а также отношений сотрудничества в пределах их полномочий.