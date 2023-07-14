Представитель Кремниевой долины Турции и директор KOSGEB Kocaeli посетили "MÜSİAD Азербайджан"

Делегация Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Азербайджане - "MÜSİAD Азербайджан" встретилась с представителем Кремниевой долины Турции (Билишим Вадиси, Bilishim Valley) и директором KOSGEB Kocaeli.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, делегация, состоящая из членов правления "MÜSİAD Азербайджан" Гусейна Япара, Эмина Азизли, Али Гадирбейли и других членов "MÜSİAD Азербайджан", встретилась с делегацией, возглавляемой директором отдела международных связей Билишим Вадиси Сезеном Гюнгёром и директором KOSGEB Kocaeli Хаканом Демирчи.

"В ходе встречи делегация "MÜSİAD Азербайджан" была проинформирована о деятельности структур, оценен потенциал технологической сферы, проведены обсуждения о взаимодействии. После презентации структур были организованы встречи в формате B2B", - говорится в сообщении "MÜSİAD".

В сообщении также отмечается, что во время встречи было принято решение регулярно проводить подобные встречи.

Для информации отметим, что "MÜSİAD" и "MÜSİAD Азербайджан" регулярно предпринимают шаги по привлечению взаимных инвестиций в Турцию и Азербайджан.

Напомним, что в 2021 году в Баку состоялся 25-й Международный бизнес-форум (IBF), организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и "MÜSİAD".

"MÜSİAD" насчитывает более 13 тысяч 500 членов в 82 странах и 164 населенных пунктах, а также имеет 83 филиала в Турции.

Отметим также, что в этом году "MÜSİAD" отметил свое 33-летие.