Азербайджан увеличил закупку природного газа из Туркменистана

Азербайджан с января по апрель 2023 года импортировал из Туркменистана 398,87 миллиона кубометров природного газа, сообщает Day.Az.

Согласно информации Государственного комитета по статистике Азербайджана, стоимость импорта природного газа из Туркменистана в Азербайджан составила свыше 59,18 миллиона долларов США, что превышает аналогичный показатель первых четырех месяцев 2022 года в 4,8 раза. За период с января по апрель предыдущего года Азербайджан импортировал более 151,96 миллиона кубометров природного газа на сумму, превышающую 12,15 миллиона долларов США.

За первые четыре месяца текущего года Азербайджан импортировал в целом более 1,19 миллиарда кубометров природного газа на сумму 202,41 миллиона долларов США.

В течение этого периода туркменский газ составлял 33,25 процента от общего объема импорта природного газа Азербайджаном.

Следует отметить, что за предыдущий год Азербайджан импортировал из Туркменистана свыше 857 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 110,8 миллиона долларов США.