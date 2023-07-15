Итоги недели валютного рынка Азербайджана
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По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару США

3 июля

1,7

10 июля

1,7

4 июля

1,7

11 июля

1,7

5 июля

1,7

12 июля

1,7

6 июля

1,7

13 июля

1,7

7 июля

1,7

14 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0476 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0327 маната и составил 1,8830 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 июля

1,8557

10 июля

1,8621

4 июля

1,8531

11 июля

1,8735

5 июля

1,8476

12 июля

1,8755

6 июля

1,8433

13 июля

1,8940

7 июля

1,8516

14 июля

1,9097

Средний курс за неделю

1,8503

Средний курс за неделю

1,8830

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0187 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 июля

0,0192

10 июля

0,0186

4 июля

0,0192

11 июля

0,0188

5 июля

0,0189

12 июля

0,0188

6 июля

0,0185

13 июля

0,0186

7 июля

0,0185

14 июля

0,0189

Средний курс за неделю

0,0189

Средний курс за неделю

0,0187

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0651 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 июля

0,0653

10 июля

0,0652

4 июля

0,0655

11 июля

0,0651

5 июля

0,0654

12 июля

0,0651

6 июля

0,0652

13 июля

0,0650

7 июля

0,0651

14 июля

0,0651

Средний курс за неделю

0,0653

Средний курс за неделю

0,0651