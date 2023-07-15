Мы должны рассматривать менеджмент как профессию.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на церемонии открытия финального этапа конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Министр отметил, что критерии отбора руководителей в Азербайджане ясны.

"Конкурс "Восхождение" внесет свой вклад в этот дело. В этом году конкурс проходит в контексте 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. 60 процентов прошлогодних участников также участвуют в конкурсе в этом году, и среди них есть те, кто вышел в финал. Этот конкурс является профессиональным. Мы должны рассматривать менеджмент как профессию. Профессиональные риски в управлении - это личностное развитие, поддержание личного баланса. Работать усерднее, чем другие, вносить больший вклад - один из фундаментальных факторов лидерства. Желаю всем участникам успехов. Пусть победит самый достойный кандидат", - сказал министр.

Отметим, что в финальном этапе, который продлится до 16 июля, примут участие 109 кандидатов.

В целом в финал прошли 73 участника из Баку и 36 - из регионов. Из них 87 мужчин, 22 женщины. В число финалистов входят кандидаты, работающие в международных, частных компаниях и государственных структурах, а также в неправительственных организациях (НПО). Среди кандидатов преобладают лица в возрасте от 21 до 30 лет. 66 кандидатов являются участниками конкурса "Восхождение" прошлых лет.

Для прохождения в финальный этап необходимо было набрать 17 баллов. Участники в течение двух дней должны будут демонстрировать свои знания и навыки. Восемь компетенций финалистов (способность к стратегическому мышлению, умение ориентироваться на результат, умение работать в команде, коммуникативные навыки, управление изменениями и инновациями, лидерство, социальная ответственность и управление эффективностью) будут оцениваться экспертами и руководителями. Оценка будет проводиться по представленным кейсам.

Отметим, что на конкурс "Восхождение", регистрация которого началась 17 февраля 2023 года, подали заявки 13 474 участника. 20 победителей в течение года будут иметь возможность получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от руководителей - топ-менеджеров крупных компаний и государственных служащих, их имена будут внесены в банк кадровых резервов, они получат денежный приз в размере 20 тыс. манатов.

Следует отметить, что конкурс "Восхождение" был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Глава государства 20 декабря 2022 года подписал Распоряжение о проведении третьего конкурса "Восхождение".