Делегация азербайджанских предпринимателей посетила отделение MÜSİAD в Гебзе

В рамках программы "Деловой мир - Саммит 100 лет" представители Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Азербайджане - "MÜSİAD Азербайджан", члены правления Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA), азербайджанские предприниматели посетили отделение MÜSİAD в турецком городе Гебзе.

Как передает в субботу Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили в MÜSİAD.

Во время встречи производители, бизнесмены, работающие в Гебзе, встретились с азербайджанскими предпринимателями и обсудили взаимные инвестиции и сотрудничество.

Во время визита они также посетили работающую в Гебзе компанию Yore Group и Кремниевую долину - Билишим вадиси.

В рамках программы была также посещена Торговая палата Гебзе, членами которой являются более 23 000 предпринимателей.

Отметим, что при организационной поддержке отделения MÜSİAD Гебзе, Торговой палаты Гебзе в ближайшие месяцы запланирован визит в Азербайджан делегации предпринимателей.

Напомним, что 13-14 июля в Стамбуле состоялся бизнес-форум "Мир бизнеса - Саммит 100 лет", организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD), Ассоциацией клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) и "MÜSİAD Азербайджан".

Мероприятие посвящено 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

Отметим, что "MÜSİAD" насчитывает более 13 тысяч 500 членов в 82 странах и 164 населенных пунктах, а также имеет 83 филиала в Турции.