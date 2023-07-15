В ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

"Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки в Карабах через Агдам. Я поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения. Я также приветствовал возобновление медицинской эвакуации МККК.

Мы договорились, что наши команды будут поддерживать тесный контакт, чтобы обеспечить конкретные последующие действия по тому, что обсуждалось сегодня", - сказал он.

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.