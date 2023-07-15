ЕС готов внести финансовый вклад в развитие железнодорожного сообщения на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

"Что касается налаживания коммуникаций, то за последние два месяца стороны также добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Мы обсудили условия будущих транспортных соглашений, которые будут соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции и взаимности.

Строительство железнодорожного сообщения должно быть начато незамедлительно. ЕС был бы готов предоставить финансовый взнос. Некоторые детали все еще требуют уточнения, но позиции по этой теме сейчас сближаются, и активно изучаются возможные варианты", - сказал Мишель.

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.