Сколько газа Азербайджан экспортировал за последние 6 месяцев

За январь-июнь из страны экспортировано 10 млрд 956,1 млн. кубометров природного газа.

Как сообщили Day.Az в Государственном статистическом комитете, стоимость экспортированного природного газа составила 8 млрд 29,1 млн долларов США.

Напомним, что в те же месяцы 2022 года из Азербайджана было экспортировано 11 млрд 364,8 млн кубометров природного газа на сумму 7 млрд 440,4 млн долларов.