Ненефтегазовый сектор Азербайджана демонстрирует положительную динамику

В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана по ненефтегазовому сектору составили 8 миллиардов 831,2 миллиона манатов, что на 20,5 процента больше прогноза, и на 18,4 процента больше аналогичного периода прошлого года, передает Day.Az.

Доля ненефтегазового сектора в доходах бюджета за отчетный период составила 57%.

Налоговые поступления составили 58,8% или 5 193,7 млн ​​манатов доходов по секторам, таможенные пошлины и поступления налога на импорт составили 34,8% или 3 075,5 млн манатов, 4,5% или 393,9 млн манатов составили доходы от платных услуг бюджетных организаций, 0,2% или 393,9 млн манатов. 16 миллионов манатов составили доходы от сдачи в аренду государственного имущества, а 1,7% или 152,1 миллиона манатов - другие доходы.