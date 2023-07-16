https://news.day.az/economy/1581593.html В Азербайджане вырос объем грузоперевозок и пассажирских перевозок
В Азербайджане вырос объем грузоперевозок и пассажирских перевозок
В январе-июне текущего года объем грузовых и пассажирских перевозок в Азербайджане увеличился на 6,4 процента и 17,3 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили Day.Az в Государственном статистическом комитете, хозяйствующими субъектами, работающими в транспортной сфере, было перевезено 109,2 млн тонн грузов.
Морским транспортом было перевезено 4,1 проц грузов, железнодорожным транспортом - 8,4 проц., воздушным транспортом - 0,1 проц., автомобильным транспортом - 55,7 проц., по трубопроводам - 31,7 проц.
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